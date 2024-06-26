Керемгә салымның биш баскычлы шкаласы Татарстан бюджетына керемнәрнең артуына китермәячәк

Татарстан финанс министры урынбасары Алла Анфимова «Татар-информ» агентлыгына физик затларның кеременә салымның (НДФЛ) биш баскычлы шкаласы республика бюджеты керемнәренә ничек йогынты ясаячагы хакында сөйләде.
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