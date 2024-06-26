НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

6 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • valeri bolgov
    Аффтор дебил, не знающий, что живёт в России.Махсус операциядә...
  • Владимир Аверков
    автор пишет только для своих?...неумно...Махсус операциядә...
  • Влад Владимиров
    Автор, живя в России, всегда  в СМИ впредь пиши, пожалуйста, по русски... Не стоит у большинства тут лишний негативчи...Бөгелмәдән өч кеш...

Керемгә салымның биш баскычлы шкаласы Татарстан бюджетына керемнәрнең артуына китермәячәк

Татарстан финанс министры урынбасары Алла Анфимова «Татар-информ» агентлыгына физик затларның кеременә салымның (НДФЛ) биш баскычлы шкаласы республика бюджеты керемнәренә ничек йогынты ясаячагы хакында сөйләде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх