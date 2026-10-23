© Gary A. Vasquez-Imagn Images/ReutersРоссийский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин установил рекорд команды в XXI веке после матча с «Нью-Йорк Айлендерс» в регулярном чемпионате.
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