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Два землетрясения магнитудой до 6,3 произошли у берегов Камчатки

Два землетрясения магнитудой до 6,3 произошли у берегов Камчатки

У восточного побережья Камчатки произошли два землетрясения с разницей в одну минуту. Об этом сообщается в публикации в Telegram-канале Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН), а также местной прессе со ссылкой на организацию.

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