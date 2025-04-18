Два землетрясения магнитудой до 6,3 произошли у берегов Камчатки

У восточного побережья Камчатки произошли два землетрясения с разницей в одну минуту. Об этом сообщается в публикации в Telegram-канале Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН), а также местной прессе со ссылкой на организацию.