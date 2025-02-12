NASA: Crew Dragon с российским космонавтом Песковым отправится к МКС 12 марта

NASA/Bill Stafford/Helen Arase Vargas Российский космонавт Кирилл Песков 12 марта отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажа Crew-10, сообщает пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
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