Госдума рассмотрит законопроект об обязательной присяге гражданина РФ с 14 лет

Указывается, что за отказ принять присягу решение о приёме в гражданство будет недействительным. Кроме того, решение о приёме в гражданство также будет считаться недействительным, если лицо не успело принять присягу с связи с собственной смертью.
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