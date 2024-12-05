Мужчина избил фельдшера и повредил глаза водителю скорой помощи во Владивостоке

t.me/Владивостокская скорая Во Владивостоке мужчина избил фельдшера и повредил глаза водителю скорой помощи, приехавшим к его жене, сообщает пресс-служба КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи Владивостока".
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