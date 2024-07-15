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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Микаутадзе отказал «Монако» и согласовал 5-летний контракт с «Лионом»

L’Equipe сообщает, что «Метц» согласился продать форварда за 20 млн евро и еще 5 млн в качестве бонусов, однако сам футболист не захотел переходить в состав монегасков.

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