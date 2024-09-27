Россиянам назвали риски инвестирования в недвижимость

Покупка недвижимости под инвестиции приносит небольшой, но надежный пассивный доход. О рисках и преимуществах вложений в жилье «Известиям» рассказали партнеры консалтингового агентства Wellborn Legacy Марина Власенко и Алина Нуждина.
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