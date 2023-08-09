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Агент Спунера после перехода в «Авангард»: «Райан был лучшим свободным агентом в КХЛ по очкам в прошлом сезоне после подписания Гусева и Ткачева»

«По очкам, набранным в прошлом сезоне, Спунер был лучшим свободным агентом в лиге после подписания Гусева и Ткачева.

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