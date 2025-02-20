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Ямальский филиал фонда «Защитники Отечества» провёл встречу для школьников с ветераном СВО Сергеем Бойко

Ямальский филиал фонда «Защитники Отечества» провёл встречу для школьников с ветераном СВО Сергеем Бойко

В библиотеке «Наследие» в преддверии 23 февраля ямальский филиал фонда "Защитники Отечества" провёл встречу, посвящённую Году героев.

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