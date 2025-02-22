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Погода вызвала опасения у сельхозпроизводителей в России

Погода вызвала опасения у сельхозпроизводителей в России

Ожидается ранняя весна, за ней установится засуха.фото: pixabay.com/EhreckeПогода в России может снизить урожай озимых культур, сообщил заместитель президента РАН, академик Петр Чекмарев на международном форуме «Зерно России».

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