Министр обороны Польши опроверг слова своего зама о ядерном оружии

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг слова своего заместителя Павла Залевского, который после переговоров с высокопоставленным чиновником Пентагона заявил о нежелании размещать ядерное оружие на территории республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии