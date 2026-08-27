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Министр обороны Польши опроверг слова своего зама о ядерном оружии

Министр обороны Польши опроверг слова своего зама о ядерном оружии

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг слова своего заместителя Павла Залевского, который после переговоров с высокопоставленным чиновником Пентагона заявил о нежелании размещать ядерное оружие на территории республики.

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