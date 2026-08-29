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Лантратова взяла на контроль обращения вернувшихся из плена бойцов

Лантратова взяла на контроль обращения вернувшихся из плена бойцов

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова взяла на личный контроль обращения военнослужащих, которые проходят лечение после возвращения из плена.

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