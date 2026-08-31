Волонтеры требуют пересмотреть наказание родителям детей, жестоко избивших котят в Актау

Волонтеры требуют пересмотреть правовую квалификацию действий законных представителей детей, которые 30 августа жестоко издевались над котятами в подъезде дома №1Б в 35 микрорайоне Актау, передает inAktau.
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