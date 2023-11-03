МИД РФ: страны гитлеровской оси снова осудили резолюцию против неонацизма

Группа стран, входивших во времена Второй мировой войны в состав гитлеровской оси, снова проголосовали против внесенной Россией в Генассамблею ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма, заявил 3 ноября директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев на брифинге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии