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Закон и Порядок

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  • Руслан Техажев
    Просто выдворить всех , кто приехал и не соблюдает законы России, кто ратует за своё на нашей территории.МИД Таджикистана ...
  • Алексей Васильев
    Нужно начать высылать за любые нарушения, серезнее перехода не там. Народ жалко, но начальство тамошнее охамело. А по...МИД Таджикистана ...
  • Галина Дубровская
    Не кормить их и не пущать на наши землиИ моя такая же ос...

Украинское наследие: Масштабы бытовой коррупции на новых территориях угрожают безопасности РФ

Украинское наследие: Масштабы бытовой коррупции на новых территориях угрожают безопасности РФ

Политнавигатор В Запорожской области, как и на других освобожденных территориях, главной проблемой остается бытовая коррупция.

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