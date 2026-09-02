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Любимое приложение Мизулиной оштрафовали за ЛГБТ*-пропаганду

Популярный визуальный фотохостинг Pinterest, который является еще и полноценной соцсетью, оштрафовали на 10,8 миллиона рублей за отказ удалять контент, связанный с ЛГБТ*-движением (запрещенная в России организация).

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