Любимое приложение Мизулиной оштрафовали за ЛГБТ*-пропаганду

Популярный визуальный фотохостинг Pinterest, который является еще и полноценной соцсетью, оштрафовали на 10,8 миллиона рублей за отказ удалять контент, связанный с ЛГБТ*-движением (запрещенная в России организация).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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