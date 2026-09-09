В Тагильском соединении РВСН почтили память Дмитрия Донского

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Тагильского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приняли участие в божественной литургии и крестном ходе, приуроченных к обретению мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского.
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