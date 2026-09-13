Заброшенная база отдыха в осеннем лесу на берегу Иссык-Куля

Дорогу к бывшему пансионату «Волна» я искала почти час, хотя ещё тридцать пять лет назад могла бы дойти сюда с закрытыми глазами — столько раз бегала этой тропинкой от родительского корпуса к самому берегу, где начинался пляж с мелкой, тёплой от солнца галькой.