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Заброшенная база отдыха в осеннем лесу на берегу Иссык-Куля

Заброшенная база отдыха в осеннем лесу на берегу Иссык-Куля

Дорогу к бывшему пансионату «Волна» я искала почти час, хотя ещё тридцать пять лет назад могла бы дойти сюда с закрытыми глазами — столько раз бегала этой тропинкой от родительского корпуса к самому берегу, где начинался пляж с мелкой, тёплой от солнца галькой.

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