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Царьград

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Глеб Викторов выпустил альбом с 11 новыми песнями

Глеб Викторов выпустил альбом с 11 новыми песнями

Группа «Три дня дождя» презентовала альбом «У Часть Первая» с 11 песнями. Фронтмен Глеб Викторов хотел создать нечто новое и интересное для себя.

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