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Основная интрига переговоров по Украине: Это финал или запас компромиссов ещё не исчерпан?

Основная интрига переговоров по Украине: Это финал или запас компромиссов ещё не исчерпан?

Обозначена основная интрига переговоров по Украине. По мнению Михаила Виноградова, она кроется в следующем вопросе: заявленная в Турции позиция Москвы - это финал, то есть Россия уже не отступится от своих требований, или запас компромиссов ещё не исчерпан?Помощник президента России Владимир Мединский, возглавивший делегацию нашей страны на переговорах с Украиной в Стамбуле, в преддверии консультаций подчёркивал, что Москва готова идти на определённые уступки.

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