Неизвестный пырнул ножом безработного мужчину на проспекте Маршала Жукова

В состоянии средней степени тяжести пострадавшего доставили в больницу. Неизвестный устроил поножовщину у дома № 33 на проспекте Маршала Жукова в Петербурге.
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