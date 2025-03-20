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Парламентская газета

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Дайджест новостей в сфере здравоохранения

Дайджест новостей в сфере здравоохранения

20 марта в 16.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет интервью с первым заместителем Комитета Госдумы по охране здоровья Бадмой Николаевичем Башанкаевым, посвященное последним событиям в области медицины.

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