Петербуржец вернул ребенку миллион рублей после предупреждения об уголовной ответственности

Скрывавшегося должника удалось найти на съёмной квартире Разыскан уклоняющийся от уплаты алиментов должник, а оставленная им семья получила почти миллион рублей алиментов, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.