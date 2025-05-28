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Петербургский дневник

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Петербуржец вернул ребенку миллион рублей после предупреждения об уголовной ответственности

Петербуржец вернул ребенку миллион рублей после предупреждения об уголовной ответственности

Скрывавшегося должника удалось найти на съёмной квартире Разыскан уклоняющийся от уплаты алиментов должник, а оставленная им семья получила почти миллион рублей алиментов, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

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