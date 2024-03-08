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Экс-разведчик Риттер: Новое ядерное оружие дает РФ превосходство над США

Экс-разведчик Риттер: Новое ядерное оружие дает РФ превосходство над США

Экс-разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил, что у Российской Федерации получилось достичь значительного ядерного превосходства над США из-за новейшего стратегического вооружения.

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