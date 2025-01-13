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Царьград

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Солдат упал у королевского дворца в Стокгольме и напоролся на штык

Солдат упал у королевского дворца в Стокгольме и напоролся на штык

Военнослужащему оказали медицинскую помощь, и он выжил.Во время патрулирования территории возле королевского дворца в Стокгольме военнослужащий поскользнулся и получил ранение, ему в голову вонзился собственный штык.

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