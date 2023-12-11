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The Conversation: имбирные пряники повышают иммунитет и предотвращают диабет

The Conversation: имбирные пряники повышают иммунитет и предотвращают диабет

Специалист по здоровому питанию Хейзел Флайт из Университета Эдж-Хилл (Великобритания) рассказала The Conversation, что употребление имбирных пряников может поспособствовать укреплению иммунитета, волос и костей благодаря содержанию в них патоки и имбиря.

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