The Conversation: имбирные пряники повышают иммунитет и предотвращают диабет

Специалист по здоровому питанию Хейзел Флайт из Университета Эдж-Хилл (Великобритания) рассказала The Conversation, что употребление имбирных пряников может поспособствовать укреплению иммунитета, волос и костей благодаря содержанию в них патоки и имбиря.