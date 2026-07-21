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600 кВт, до 100 В, жидкостное охлаждение и 10 лет эксплуатации. Сверхбыстрые зарядные станции Huawei стали доступны владельцам Volkswagen в Китае

600 кВт, до 100 В, жидкостное охлаждение и 10 лет эксплуатации. Сверхбыстрые зарядные станции Huawei стали доступны владельцам Volkswagen в Китае

Сеть сверхбыстрой зарядки уже охватывает более 200 городов Китая.Huawei объявила о расширении сотрудничества с SAIC Volkswagen: фирменные станции Huawei SuperCharge теперь отображаются на карте зарядной инфраструктуры в приложении автопроизводителя.

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