Удар по Северному мосту в Киеве

Кадры удара по Северому мосту в Киеве. Повреждено дорожное покрытие и ограждения. Как видим идущее по мосту движенеи не является препятствием для ударов.
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