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Царьград

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Clean Label Project выявила тяжелые металлы в кормах 62 брендов

Clean Label Project выявила тяжелые металлы в кормах 62 брендов

Организация Clean Label Project выявила наличие тяжелых металлов в кормах для кошек 62 брендов, включая Royal Canin и Purina.

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