Вероника Николаева: как растёт юная наследница музыкальной династии

Когда наблюдаешь за детьми известных музыкантов, невольно ждёшь повторения судьбы родителей. Но иногда реальность оказывается интереснее любых предположений.
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