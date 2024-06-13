Собянин рассказал о реабилитации природно-исторического парка «Москворецкий»

Сергей Собянин в личном блоге сообщил о том, что в рамках благоустройства территории природно-исторического парка «Москворецкий» в единую прогулочную зону объединят набережную Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста, а также наиболее востребованные пространства Большого и Малого Строгинских затонов.