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Царьград

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Казахстан предложил Бельгии партнёрство по редкоземельным металлам

Казахстан предложил Бельгии партнёрство по редкоземельным металлам

На 4-м заседании казахско-бельгийского Делового совета президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана уже поставляет в ЕС двадцать один из тридцати четырёх критически важных видов сырья, и предложил Брюсселю совместно развивать геологоразведку и глубокую переработку редкоземельных металлов.

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