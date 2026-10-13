Казахстан предложил Бельгии партнёрство по редкоземельным металлам

На 4-м заседании казахско-бельгийского Делового совета президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана уже поставляет в ЕС двадцать один из тридцати четырёх критически важных видов сырья, и предложил Брюсселю совместно развивать геологоразведку и глубокую переработку редкоземельных металлов.
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