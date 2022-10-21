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Далин из «Баффало» – 1-й защитник в истории НХЛ с голами в 4 матчах подряд на старте сезона

Далин из «Баффало» – 1-й защитник в истории НХЛ с голами в 4 матчах подряд на старте сезона

Расмус Далин – 1-й защитник в истории НХЛ с голами в 4 матчах подряд на старте сезона. Игрок «Баффало» отличился в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (6:3).

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