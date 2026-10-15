Каждый раз, когда рыбоохрана публикует отчёт о задержании браконьеров, в комментариях поднимается один и тот же вопрос: «А куда потом девают эту рыбу?» Кто‐то предполагает, что её раздают пенсионерам, кто‐то уверен, что она «уходит налево», а кто‐то надеется, что хотя бы животным достаётся.
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