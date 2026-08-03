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На заводе в Гусеве выпустили 30-миллионную ТВ-приставку

На заводе в Гусеве выпустили 30-миллионную ТВ-приставку

Предприятие выпускает электронику для крупных российских заказчиков На производственной площадке «Цифровые Телевизионные Системы» (ЦТС), входящей в GS Group и расположенной в городе Гусеве Калининградской области, изготовили 30-миллионную телевизионную приставку.

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