История и археология: Как живется сбежавшей в Европу журналистке Марине Овсянниковой, которая была осуждена на 8,5 лет за демарш в прямом эфире на ТВ

До 2022 года имя журналистки Марины Овсянниковой не знал никто, кроме её близкого окружения. Но она устроила демарш в прямом эфире программы «Время», появившись перед телекамерами, пока ведущая знакомила зрителей с новостями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии