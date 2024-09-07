День города – 2024 в Челябинске: афиша

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября, ФедералПресс. В 2024 году День города в Челябинске отметят 7 сентября. Праздничные концерты, мастер-классы, фестивали запланированы не на один день, однако главные торжества состоятся субботу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии