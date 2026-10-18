На этой неделе события развивались строго в рамках ранее утверждённого плана. Шучу. Все бегали и носились как угорелые с криками «Шеф, всё пропало! Гипс снимают, теплоход уезжает!».
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