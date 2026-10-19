Сентябрь 2026 года закрылся в России 52 проданными новыми автомобилями люксового сегмента. Если верить экспертам агентства «Автостат», то относительно того же месяца 2025-го это на 17,5% меньше.
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