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Рогов заявил, что ВСУ обстреливают позиции просроченными кассетными боеприпасами

Рогов заявил, что ВСУ обстреливают позиции просроченными кассетными боеприпасами

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреливают позиции российских войск просроченными кассетными боеприпасами, многие из которых не разрываются, сообщает РИА Новости.

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