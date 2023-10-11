Рогов заявил, что ВСУ обстреливают позиции просроченными кассетными боеприпасами

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреливают позиции российских войск просроченными кассетными боеприпасами, многие из которых не разрываются, сообщает РИА Новости.
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