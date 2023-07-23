Собянин: Для жителей новостроек по реновации вся необходимая инфраструктура будет в шаговой доступности

Во всех домах по реновации предусмотрены помещения для аптек, магазинов и кафе Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что на севере столицы под заселение по программе реновации передано 33 новостройки.
Во всех домах по реновации предусмотрены помещения для аптек, магазинов и кафе Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что на севере столицы под заселение по программе реновации передано 33 новостройки.
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