Если Белый дом за снижение эскалации в Газе, откуда такое желание оказать Израилю военно-финансовую помощь?

Американская администрация и отдельно взятые сенаторы выступают с призывами одобрить законопроект о выделении "союзникам Соединённых Штатов" пакетов помощи, общая сумма которых достигает сотни миллиардов долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии