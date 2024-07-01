Что сделано в России за полгода 2024: заводы, техника, наука, достижения

Сколько новых заводов и фабрик построено в России за первую половину 2024 года? Какими достижениями в сфере науки и техники запомнилось это время? Традиционно рубежный выпуск года посвящаем обзору самых заметных позитивных событий в жизни России за прошедшие шесть месяцев.