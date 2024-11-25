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Италия стала главным торговым партнёром России в ЕС

Италия стала главным торговым партнёром России в ЕС

В сентябре Италия стала главным торговым партнёром России среди стран ЕС. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата, объём торговли между странами в сентябре вырос на четверть — до €768 млн.

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