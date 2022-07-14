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МИД заявил о вранье США относительно информации об удерживаемых украинцах

МИД заявил о вранье США относительно информации об удерживаемых украинцах

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москва якобы насильственно удерживает 1,6 миллиона украинцев, не соответствует действительности, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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