Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москва якобы насильственно удерживает 1,6 миллиона украинцев, не соответствует действительности, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москва якобы насильственно удерживает 1,6 миллиона украинцев, не соответствует действительности, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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