ФСБ задержала в Херсонской области пособника ВСУ

Сотрудники УФСБ по Херсонской области задержали пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который передавал украинской стороне сведения о российской армии, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 17 октября.
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