Похитившего 500 млн руб у прихожан пастора из Ставрополя задержали в Москве

Ранее стало известно, что пастор Церкви Христианская Миссия (ЦХМ), входящей в Российский объединенный союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ), Евгений Шин занял у единоверцев огромные суммы денег (более половины миллиарда рублей) и скрылся.