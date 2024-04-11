В Израиле предупредили о последствиях прямой атаки со стороны Ирана

Возможная прямая атака Ирана по Израилю повлечет за собой «соответствующий удар». Об этом 11 апреля заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант во время телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии