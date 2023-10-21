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Мировое обозрение

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Германия платит за американский газ в три-четыре раза больше, чем за российский

Германия платит за американский газ в три-четыре раза больше, чем за российский

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что ФРГ платит за нынешние поставки газа в разы больше, чем платила за российское топливо.

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